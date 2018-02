Triplex é avaliado em R$ 2,2 mi

O triplex do Guarujá, pivô da condenação do ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, foi avaliado em R$ 2,2 milhões. A análise do imóvel foi ordenada pelo juiz federal Sérgio Moro em 29 de janeiro. Laudo da Justiça apontou que o imóvel tem uma área privativa de 215,2 m² e uma área comum de 82,692m². “No primeiro pavimento há uma sala com varanda, cozi...