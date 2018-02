Tributação deve sofrer mudança

Além das ações fiscais que vem promovendo desde que assumiu a Secretaria de Finanças (Sefin), em setembro do ano passado, o secretário Alessandro Melo também adiantou que as metas do programa “Fisco em Ação” incluem a revisão do Código Tributário do Município. Segundo ele, a previsão é de que a minuta do projeto seja entregue à Câmara Municipal até o final de abril....