Política Tribunal reafirma que Moro não é suspeito para julgar Lula na Lava Jato Por unanimidade, desembargadores do TRF-4 rejeitam dois pedidos de exceção de suspeição feitos pela defesa do ex-presidente nas ações penais do sítio de Atibaia e de apartamento em São Bernardo do Campo

Os desembargadores da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) negaram nesta quarta-feira, 4, por unanimidade, dois pedidos de exceção de suspeição feitos pela defesa do ex-presidente Lula contra o juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. Um dos pedidos é do processo que investiga a propriedade do Sítio de Atibaia e o ou...