Política Tribunal mantém condenação de Cabral na Lava Jato Desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitaram embargos declaratórios do ex-governador do Rio contra condenação a 14 anos e dois meses

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou ontem (9) o recurso de embargos declaratórios do ex-governador do estado do Rio de Janeiro (RJ) Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho. Os embargos haviam sido interpostos contra a decisão do tribunal de manter a condenação do político por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Wilson C...