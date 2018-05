Política Tribunal de Lisboa determina extradição de Raul Schmidt para o Brasil, diz Procuradoria Preso em Portugal em março de 2016, na primeira fase internacional da Operação Lava Jato, Schmidt, segundo o MPF, teria recebido propina de mais de US$ 200 milhões em serviços — entre eles, facilitação de desvios de recursos da Petrobrás em diferentes diretorias

O Ministério Público Federal (MPF) informou, em publicação no seu site oficial, que Tribunal de Relação de Lisboa determinou na sexta-feira, 18, o cumprimento da ordem de extradição do empresário Raul Schmidt, investigado na Lava Jato, de Portugal para o Brasil. A defesa informou ao Estadão que irá recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça, a corte máxima lusitana. Preso em Por...