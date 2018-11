Política Tribunal da Lava Jato forma maioria por regime domiciliar para Palocci Desembargadores votaram pela pela redução da pena e pela concessão de benefícios decorrentes da delação premiada do ex-ministro

Dois desembargadores da 8.ª Turma Penal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) votaram pela redução da pena e pela concessão de benefícios decorrentes da delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci (governos Lula e Dilma) que poderá progredir para o regime semiaberto domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Durante a sessão, o desembargad...