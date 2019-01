Política Tribunal abre concurso para substituir vaga deixada por Moro Edital foi lançado hoje para o preenchimento; magistrado será o responsável pelos processos da Operação Lava Jato

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, abriu hoje (7) edital para escolha do magistrado que vai substituir o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, no comando da 13ª Vara Federal em Curitiba, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Com a saída de Moro para ocupar o cargo de ministro no gov...