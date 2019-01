Política Tribunais vão gastar R$ 4,18 mi em 2019 com viagens

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de três tribunais superiores - Superior Tribunal de Justiça (STJ), Superior Tribunal Militar (STM) e Tribunal Superior do Trabalho (TST) - vão ter à disposição R$ 4,18 milhões ao longo de 2019 para custear despesas com passagens aéreas em viagens feitas dentro do território nacional. A menor cota do “auxílio-avião” des...