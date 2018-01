TRF amplia condenação

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirmou ontem, por unanimidade, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo o triplex do Guarujá (SP) e ampliou a pena imposta ao petista pelo juiz Sérgio Moro - de 9 anos de seis meses para 12 anos e um mês de prisão em regime fecha...