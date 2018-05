Política TRF-4 confirma condenação de Bumlai

Ao julgar ontem a apelação criminal de sete réus da Operação Lava Jato ligados às transações do Grupo Schahin, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve as condenações do pecuarista José Carlos Bumlai, dos sócios do grupo Salim Taufic Schahin e Milton Taufic Schahin, do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e ...