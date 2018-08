Política Treinamento muda e mostra nova Marina Candidata pela Rede opta por discurso mais simples, direto e assertivo para alterar a imagem deixada na última disputa

A candidata à Presidência Marina Silva (Rede) vem passando por um treinamento com seus coordenadores de campanha e de comunicação para tornar seu discurso mais simples e assertivo e abandonar, de vez, o “marinês”. O resultado do treinamento foi comemorado ao fim do debate entre os presidenciáveis promovido pela Rede TV! em São Paulo, no qual a ex-ministra foi a protagoni...