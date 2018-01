TRE rejeita cassação de mandato

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE-GO) negou a cassação dos mandatos do prefeito de Goianésia, Renato Menezes de Castro (PMDB) e do vice-prefeito, Carlos Gomes de Passos (DEM), que havia sido determinada em primeira instância. O plenário da Corte seguiu o voto do revisor, juiz eleitoral Luciano Hanna, que entendeu que não havia provas robustas e inco...