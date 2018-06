Política TRE nega informação de que votos de Amastha e Mário Lúcio serão contabilizados como nulos Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) informou que as informações no sistema “Divulga do TSE” ainda são referentes ao dia 22 de maio

Na manhã deste sábado (2) circulou nas redes sociais a informação de que os votos atribuídos aos candidatos ao governo do Estado, Carlos Amastha (PSB) e Mário Lúcio Avelar (Psol), não seriam contabilizados, pois no aplicativo “Divulga TSE”, no espaço destinado a contagem dos votos, aparece a informação “nulo ou anulado”. Por meio de nota, o Tribunal Regional Eleito...