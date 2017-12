TRE mantém afastamento de Evandro Magal

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) recusou os embargos de declaração e decidiu ontem, por 6 votos a 0, pela manutenção do afastamento do prefeito e do vice-prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP) e Fernando Resende (PPS), dos seus respectivos cargos. Os dois foram condenados à cassação do mandato em abril pelo juiz Tiago Luiz de Deus, substituto da 7...