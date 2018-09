Política TRE indefere registro de candidatura a governador de Garotinho Pela Lei da Ficha Limpa, candidatos condenados em órgãos colegiados, como tribunais de Justiça, ficam inelegíveis por oito anos

A partir de impugnação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral no Rio, o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu, por unanimidade, na tarde desta quinta-feira, 6, o registro de candidatura de Anthony Garotinho (PRP) ao governo do Estado. Segundo a Procuradoria, Garotinho está inelegível em virtude de condenação do Tribunal de Justiça por "ato doloso de improbidade a...