Política TRE determina que Alexandre Frota apague publicação considerada fake news Despacho indicou que publicação com a imagem de um deputado pedindo a prisão do juiz Sérgio Moro era falsa e visava induzir leitores ao erro

O ator Alexandre Frota, filiado do PSL, apagou uma publicação compartilhada por ele no Facebook sobre o deputado distrital Chico Leite (Rede), pré-candidato ao Senado Federal. A exclusão da publicação atendeu à determinação do desembargador eleitoral Carlos Divino Vieira Rodrigues, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que a considerou propagação d...