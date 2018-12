Política TRE desaprova contas de Dona Cida

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE-GO) julgou desaprovadas as contas da suplente de deputada federal Maria Aparecida dos Santos, a Dona Cida (PROS), e, se a decisão não for alterada, determinou que ela terá que devolver aos cofres públicos R$ 1,2 milhão. A devolução ao Tesouro Nacional se justificaria, segundo a decisão, pela “ausência de comprovação ...