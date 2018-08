Política TRE confirma Eliton com maior tempo de TV

Candidato à reeleição, o governador José Eliton (PSDB) terá 38% do tempo da propaganda eleitoral de rádio e TV, que começará a ser veiculada no dia 31 deste mês. Graças à aliança com dez partidos - PTB, Rede, PR, PPS, PSB, PV, PSDB, Patriota, PSD, Avante e Solidariedade - a coligação “Goiás Avança Mais” abocanhou o tempo total de 3 minutos, 27 segundos e 77 centésimos...