Política Transição quer dados de receitas Primeira reunião de Wilder Morais (DEM) com equipe da atual gestão discute situação fiscal, buscando novas informações para promover mudanças na Lei Orçamentária Anual

A transição do governo de José Eliton (PSDB) para o de Ronaldo Caiado (DEM) começou seus trabalhos com foco na área fiscal, especialmente na receita do Estado. O tema foi tratado ontem, na primeira reunião das equipes, e o primeiro objetivo é reunir informações para realizar mudanças na Lei Orçamentária Anual (LOA), em trâmite na Assembleia Legislativa de Goiás e que ...