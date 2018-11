As concessões previstas dentro do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) tendem a continuar normalmente sob o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), estimou o secretário do programa, Tarcísio de Freitas. “A equipe de transição tem conversado bastante sobre o PPI e os gestos são de continuidade”, afirmou, durante entrevista coletiva à imprensa. “O PPI tem a lógica de uma ação de Estado, não de governo”, completou.

Freitas ainda afastou os riscos de possíveis interferências ou mudanças de rumo após a transição entre os governos. “De forma nenhuma. Pela linha do próximo governo, que é liberal e pró-business, tanto pelas conversas que já estão acontecendo, a tendência é continuidade absoluta, sem nenhum tipo de perturbação. Todos os gestos até agora foram nesse sentido”, salientou, após a coletiva.

Bolsonaro vai “herdar” no primeiro trimestre de 2019 os leilões de quatro terminais portuários, 12 aeroportos e da Ferrovia Norte-Sul, cujos editais serão publicados agora em novembro. “Serão 17 novas concessões que terão os editais publicados agora”, afirmou Freitas.

O secretário disse ainda que a pasta tem uma série de projetos em fase final de estruturação e que deve seguir em desenvolvimento na próxima gestão. Como exemplo, ele citou os estudos de concessões de trechos rodoviários, como a BR 153 entre Goiás e Tocantins, a BR 040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, além da Nova Dutra.

Rodovias

Freitas celebrou o resultado do leilão para concessão da Rodovia de Integração Sul (RIS), realizado na quinta-feira (1), na B3, com lances de cinco competidores. “Ficamos muito felizes com o resultado e a competição. Tivemos disputa com empresas locais, estrangeiras e fundo de investimento”, comentou.

Na sua avaliação, o forte apetite de investidores visto no leilão é um sinal de que a modelagem para concessão de rodovias chegou a um patamar bem-sucedido. “As dificuldades na modelagem foram superadas. Se incorporou o aprendizado com o insucesso da rodada passada”, avaliou. “Daqui para frente, elas vão gerar licitações e contratos bem sucedidos, sem surpresas”, estimou.

O leilão de concessão da RIS foi o primeiro no segmento rodoviário do PPI e o centésimo quinto no total do programa em dois anos, resultando em cerca de R$ 200 bilhões de investimentos contratados.

Freitas disse que para este ano, ainda estão programados os leilões da Lotex, 18 linhas de transmissão de energia e um terminal portuário em Santos (SP). Questionado se continuará no cargo, o secretário disse ainda não saber.