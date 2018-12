Política Três em cada quatro brasileiros veem Bolsonaro no caminho certo Cerca de dois a cada três brasileiros (64%) têm expectativa de que o governo Bolsonaro será ótimo ou bom

Três em cada quatro brasileiros acreditam que o presidente eleito Jair Bolsonaro está no caminho certo. É o que revela a primeira pesquisa CNI/Ibope após a eleição, divulgada nesta quinta-feira (13). Dos entrevistados, 75% disseram acreditar que o presidente eleito e sua equipe estão no caminho certo, considerando as decisões que tomaram até agora. Outros 14% avaliaram q...