Política Toffoli marca data de julgamento Ministros do STF vão decidir sobre o mérito de ações que tratam da execução provisória de penas como prisão; desde 2016, colegiado teve três decisões sobre tema

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, marcou para o dia 10 de abril do próximo ano o julgamento do mérito de ações que tratam da possibilidade de execução provisória de pena - como a prisão - após condenação em segunda instância, considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. Cabe ao presidente da Suprema Corte definir os processos qu...