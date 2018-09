Política Toffoli ganha camisa do Palmeiras em festa com "harmonia de poderes" O clima foi de descontração entre as autoridades dos três poderes da República, que deixaram as diferenças de lado em uma confraternização regada a vinho, champanhe, risoto e canapés

O discurso de posse do ministro Dias Toffoli, que pregou o diálogo entre os poderes em solenidade no Supremo Tribunal Federal (STF), se materializou na festa promovida na noite desta quinta-feira (13) pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) para comemorar a chegada do ministro à presidência do STF. Em uma badalada confraternização na casa de eventos Híp...