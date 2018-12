Política Toffoli deve cassar liminar de Marco Aurélio que pode levar à soltura de Lula Em decisão individual, ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu prisão em segunda instância na véspera do recesso

A tendência do presidente do Supremo, Dias Toffoli, é derrubar ainda nesta quarta-feira, 19, a liminar do ministro Marco Aurélio Mello que abre caminho para a soltura do ex-presidente Lula e outros presos após condenação em segunda instância, informa a Coluna do Estadão.Desde às 15 horas desta quarta-feira, o Supremo já entrou de recesso e Toffoli é...