Política Toffoli deve analisar nesta semana a decisão que impede votação secreta no Senado O presidente do STF está responsável pelas decisões urgentes da Corte no período do recesso dos ministros

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, pode decidir nesta semana o recurso do SD e do MDB contra a decisão que impediu a realização de votação secreta para a eleição da nova Mesa Diretora do Senado, prevista para 1º de fevereiro. Toffoli está responsável pelas decisões urgentes da Corte no período do recesso dos ministros. No dia 19...