Política Toffoli derruba decisão de Marco Aurélio sobre ativos da Petrobras Decisão individual dificultava vendas

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu neste sábado (12) a decisão individual do ministro Marco Aurélio que dificultava a venda de parte dos ativos da Petrobras. O pedido de suspensão foi feito pela Advocacia-Geral da União (AGU). A decisão de Marco Aurélio foi proferida no dia 19 de dezembro do ano pa...