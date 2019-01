Política Toffoli deixa para Barroso decisão sobre inquérito dos Portos Ministro relator de procedimento que mira o ex-presidente Michel Temer decidirá sobre abertura de novas investigações e envio dos casos à primeira instância

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu enviar os pedidos da Procuradoria-geral da República relacionado ao inquérito dos Portos para o relator do caso, o ministro Luis Roberto Barroso. O despacho é de sexta-feira, 11. Em 19 de dezembro, véspera do recesso do Judiciário, a procuradora-geral Raquel Dodge denunciou o então pre...