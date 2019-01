Política Toffoli autoriza saída de Lula durante enterro do irmão Depois de dois pedidos negados para sair da prisão e ir ao sepultamento de Vavá, petista recebe aval do presidente do STF minutos antes do enterro e desiste

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, autorizou, no início da tarde de ontem, a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão em Curitiba para encontrar familiares em unidade militar em São Paulo, permitindo também a transferência do corpo de seu irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá, para o local. O petista, porém, desistiu de ir ...