Política TJGO aceita recurso e decide colocar o deputado estadual Daniel Messac em liberdade Segundo a defesa, o político deve ser solto ainda nesta quarta-feira (12); ele está preso desde a última sexta-feira (7)

A Corte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aceitou, em votação na tarde desta quarta-feira (12), o recurso apresentado pela defesa do deputado estadual Daniel Messac (PTB) pedindo a liberdade do parlamentar. Apenas o relator, desembargador João Waldeck Félix de Sousa, apresentou voto pela manutenção da prisão preventiva. De acordo com o advogado Leandro Silva, M...