TJ-GO tem prazo maior para envio de holerites

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou ontem que, ao contrário do que o próprio órgão havia divulgado na quarta-feira (6), o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) tem, sim, até o dia 15 para encaminhar os holerites dos juízes. A solicitação foi feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministra Carmén Lúcia, que quer dar maior ...