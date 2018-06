Política TJ-GO anuncia horários flexibilizados em dias de jogos do Brasil na Copa Expediente será reduzido, decidiu a Corte Especial nesta segunda-feira (11); veja os horários

Nesta segunda-feira (11), em sessão extraordinária, a Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) flexibilizou o horário de expediente no TJ-GO nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol durante a primeira fase da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Segundo as informações da assessoria de imprensa do TJ-GO, no dia 22 de junho (sexta-feira), no jog...