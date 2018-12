Política TJ envia novo projeto para instituir licença prêmio a magistrados Depois de emenda que instituiu benefício ser questionada no CNJ, nova matéria, com o mesmo teor aprovado anteriormente, começa a tramitar na Casa

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Vitti (PSDB), confirmou ontem que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) enviou à Casa um novo projeto de lei instituindo a licença prêmio para magistrados do Estado. A decisão foi tomada após o procurador-geral interino do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás (MPC-GO), Fernando Carneiro, apres...