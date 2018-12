Política TJ aprova resolução que institui aumento de 16,38% para juízes Subsídio mensal de desembargadores do Tribunal goiano passa a ser de R$ 35,4 mil; associação de magistrados diz que remuneração líquida vai cair

O subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) foi fixado em R$ 35.462,28 por meio de resolução aprovada na sessão de ontem do Órgão Especial do TJ. Antes, o subsídio era de R$ 30.471,78. A decisão de ontem torna efetivo o reajuste da magistratura estadual no porcentual de 16,38%, o mesmo estipulado para os ministros do Supremo Trib...