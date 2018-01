TJ anula lei que recriou 800 cargos em comissão

A Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) declarou inconstitucional a Lei 19.611/2017, que recriou 800 cargos comissionados na estrutura do governo estadual, a maioria deles (548) destinada às unidades do Vapt Vupt. A decisão foi por unanimidade dos integrantes da Corte. Com isso, os cargos foram extintos porque a lei foi anulada por vício de co...