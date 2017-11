TJ absolve Marconi e Sandes de improbidade

A exibição de publicidade institucional do governo de Goiás logo após a propaganda partidária do então candidato à Prefeitura de Goiânia, deputado federal Sandes Júnior (PP), que encabeçava chapa apoiada pelo PSDB nas eleições, com conteúdo semelhante, não configura prática de improbidade administrativa. O entendimento é dos integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que seguiram o voto do relator, desembargador Jeová Sardinha de Moraes, e reformaram sentença de primeiro grau, do juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, Élvio Vicente da Silva.

A decisão de primeiro grau havia condenado o governador Marconi Perillo (PSDB) - que era o chefe do Executivo estadual quando aconteceu o fato - e Sandes ao ressarcimento de prejuízo ao erário estadual, ao pagamento de multa, à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos por cinco anos. Todas essas punições estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Marconi e Sandes recorreram alegando várias inconsistências na decisão de primeiro grau, entre elas, ausência de ato de improbidade administrativa, ausência de dolo e desproporcionalidade das penas aplicadas. Na ação civil pública, o Ministério Público estadual (MP-GO) argumentou que em setembro de 2004, ano eleitoral, na sequência da propaganda eleitoral do candidato, houve a veiculação de publicidade oficial “com marcante semelhança de conteúdo entre elas, visando alavancar a sua candidatura a prefeito da capital”.

Clareza

Em seu voto, o desembargador relator pondera que a ação do Ministério Público não mostra, com a devida clareza, o ato ou atos ímprobos praticados por cada réu. “A sentença, seguindo a mesma linha, também não estabeleceu nenhuma gradação de atos nem graus de culpas e condenou os réus, solidariamente, nas mesmíssimas penas”, observou o desembargador Jeová Sardinha.

“Conquanto repudiável a propaganda governamental em si, na medida em que a administração pública não carece de divulgação, a sua prática não é proibida em nosso ordenamento jurídico”, votou o relator. Para ele, não ficaram configurados os atos de improbidade apontados pelo MP. O voto dele foi seguido pelos desembargadores Fausto Moreira Diniz e Norival Santomé, acolhendo os recursos por unanimidade.