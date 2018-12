Política Testemunha-chave de caso Odebrecht é encontrada morta na Colômbia Rafael Merchán, ex-secretário de Transparência, testemunharia em favor do ex-presidente da Agência Nacional de Infraestrutura, acusado de conflito de interesses, destruição de provas e falso testemunho

Foi encontrado morto nesta quinta-feira em circunstâncias suspeitas o advogado Rafael Merchán, de 43 anos, ex-secretário de Transparência do governo de Juan Manuel Santos. Merchán tinha sido chamado como testemunha em favor de um envolvido no caso Odebrecht na Colômbia. As autoridades colombianas não revelaram as causas de sua morte e disseram que a...