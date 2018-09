Política 'Teremos eleições tranquilas', diz Juiz do TRE-GO a Jackson Abrão Vicente Lopes comentou sobre as chances de violação das urnas eletrônicas e o chamado ‘voto em trânsito’, possibilidade do eleitor votar mesmo sem estar em sua zona eleitoral

Em entrevista a Jackson Abrão, o Juiz Eleitoral do TRE-GO, Vicente Lopes, comentou a respeito da segurança das urnas eletrônicas no estado de Goiás. Segundo o juiz, as urnas eletrônicas são testadas há 22 anos por diversos técnicos da área de informação, que buscam elaborar possíveis formas de ataque e criar as devidas defesas para garantir a segurança das urnas. “Nunca t...