Tentativa de estabelecer os cargos foi marcada por “jabuti” e polêmica

A criação e recriação desses cargos comissionados foi cercada de polêmica desde o início. Em março do ano passado, os 800 cargos foram criados na estrutura do governo do Estado por meio de uma emenda “jabuti” (quando se inclui matéria de assunto alheio ao tema principal de algum projeto de lei). O texto foi inserido pelo líder do governo na Assembleia Legislativa ...