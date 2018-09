Política Tensão pré-Serpes

Com uma nova rodada da pesquisa Serpes em campo, integrantes das cúpulas dos principais candidatos ao governo de Goiás externam a entrada em um período de tensão, o primeiro efetivamente intenso da disputa. Com divulgação no próximo domingo (9), os números apontarão não apenas o interesse do eleitor faltando menos de um mês para irmos às urnas, mas o impacto das...