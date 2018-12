Política Tensão comercial é dúvida em comunicado do G-20 Chefes de Estado estão reunidos em Buenos Aires, na Argentina, para o segundo dia da reunião de cúpula do grupo

Os chefes de Estado dos países do G20 estão reunidos em Buenos Aires para o segundo dia da reunião de cúpula do grupo. O comunicado final do encontro será divulgado às 15h e, entre os temas, deve abordar o aumento da tensão da economia mundial, mas até ontem à noite ainda não havia consenso sobre como a questão seria abordada, segundo um alto representante do governo b...