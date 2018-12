Política 'Temos muita esperança de que Lula saia da prisão antes do Natal', diz Gleisi Senadora ainda falou que pode organizar um "Natal com Lula"

A senadora Gleisi Hoffman, presidente do PT, disse nesta segunda-feira, 10, esperar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da SIlva seja libertado antes do Natal. "Temos muita esperança que Lula saia da prisão antes do Natal. Se isso não acontecer, estamos organizando um Natal com Lula", disse a senadora pelo Paraná, sem dar mais detalhes de como se daria tal saída - o...