Política Temer viaja neste domingo (23) para participar da Assembleia Geral da ONU Por tradição, o presidente do Brasil é sempre o primeiro país a discursar desde a 10ª sessão da cúpula

O presidente Michel Temer viaja neste domingo (23) para Nova York (Estados Unidos), onde participará da cerimônia de abertura da 73ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele embarca no início da tarde, na Base Aérea de Brasília. Nos EUA, ele defenderá o multilateralismo e terá reuniões com líderes regionais, além do secretário-geral da O...