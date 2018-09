Política Temer vai procurar sucessor para fazer reforma da Previdência este ano Revelação foi feita a empresários americanos

O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira (24), durante reunião-almoço com empresários em Nova York, promovida pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos (US Chamber of Commerce), que vai procurar o presidente eleito para propor a retomada da reforma da Previdência tão logo as eleições de outubro sejam concluídas. Temer fica no comando do Executivo até 1º d...