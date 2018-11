Política Temer sanciona reajuste para ministros do STF Aumento foi garantido após a Suprema Corte cumprir acordo com o presidente condicionando o acréscimo do salário à revogação do auxílio-moradia a juízes de todo o país

O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira (26) o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e da procuradora-geral da República. O aumento foi garantido após a Suprema Corte cumprir acordo com Temer condicionando o aumento do salário à revogação do auxílio-moradia a juízes de todo o país. Aprovados no início do mês pelo S...