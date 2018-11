Política Temer sanciona reajuste do STF; Fux revoga auxílio Aumento terá efeito cascata com impacto de R$ 4,1 bilhões nas contas da União e de Estados; ministro diz que benefício é previsto em lei, mas cita contexto econômico

Em meio aos esforços para conter os gastos públicos e fazer o ajuste fiscal, o presidente Michel Temer sancionou ontem reajuste salarial de 16,38% para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). No mesmo dia, o ministro Luiz Fux, da Corte, revogou o pagamento do auxílio-moradia para juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias públicas e tribunais de co...