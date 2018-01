Temer recorre ao STF para nomear Cristiane Brasil

O presidente Michel Temer decidiu ontem recorrer ao Supremo Tribunal Federal para nomear a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho, depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) manteve a suspensão da posse. Filha do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, Cristiane foi condenada a pagar R$ 60 mil por dívidas trabalhistas a ...