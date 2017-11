Temer recebe alta de hospital após cirurgia para desobstruir três artérias

O médico do hospital e cardiologista do presidente, Roberto Kalil Filho, afirmou que o presidente recebeu a recomendação para ter uma agenda mais leve e com uma "carga horária de trabalho menor nesta semana"

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente da República, Michel Temer