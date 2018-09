Política Temer pede estudo para recompor orçamento do Bolsa Família de 2019 Segundo o ministro da pasta, o benefício poderá ter os recursos garantidos por meio de fontes de outras despesas

O presidente Michel Temer pediu ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão uma proposta para garantir recursos integrais do Programa Bolsa Família no orçamento da União para o próximo ano. De acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019, enviado ao Congresso na semana passada, o pagamento do benefício a partir do segundo semestre do próximo ano dependeria d...