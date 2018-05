Política Temer participa de reunião para discutir desbloqueio das estradas Grupo discute situação do País no momento e atualiza as ações para colocar fim à paralisação dos caminhoneiros

Começou há pouco mais uma reunião do gabinete de monitoramento no Palácio do Planalto. O grupo discute a situação do país no momento e atualiza as ações para o desbloqueio das estradas pelos caminhoneiros, que chegam ao sexto dia de protesto contra a alta dos preços dos combustíveis. O presidente Michel Temer participa da reunião. De acordo com a última atualização, do fin...