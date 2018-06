Política Temer participa de reunião da cúpula do Mercosul no Paraguai O bloco é integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - a Venezuela está suspensa

O presidente Michel Temer viaja nesta segunda-feira, 18, a Assunção, no Paraguai, para reunião de cúpula do Mercosul. A previsão é que Temer volte no mesmo dia. O bloco é integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - a Venezuela está suspensa. De acordo com o programa divulgado pela assessoria de imprensa do Ministério de Relações Exteriores, Temer deve ...